Câmara da Chamusca assina protocolo com a Universidade Lusófona

O Município da Chamusca vai celebrar um Protocolo de Colaboração com a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT). O protocolo, com a duração de dois anos, tem como objetivo promover residências artísticas e programas de formação em contexto imersivo e colaborativo, com especial enfoque na Fotografia. A proposta foi aprovada por unanimidade em Reunião de Câmara, no passado dia 18 de fevereiro.

A parceria permitirá aos alunos do 2º (Mestrado) e 1º (Licenciatura) ciclos participar em práticas pedagógicas inovadoras, aproveitando o potencial criativo dos espaços culturais do Município da Chamusca e fortalecer a ligação entre a comunidade local e instituições de referência no ensino artístico.

A ULHT pretende intensificar os seus processos de aprendizagem através de residências artísticas que promovam práticas colaborativas e experiências imersivas, elevando a qualidade do ensino e aprofundando a expressão artística. Reconhecendo o potencial e a singularidade do concelho, a instituição identifica a Chamusca como um local privilegiado para estas iniciativas.

Para o Município da Chamusca, esta parceria constitui uma oportunidade estratégica para estreitar laços com uma instituição de excelência, promovendo a partilha de talento, conhecimento e criatividade no concelho. Com este protocolo, a Chamusca afirma-se como um espaço de criação, aprendizagem e inovação cultural, reforçando o seu compromisso com a formação, a cultura e o desenvolvimento sustentável da comunidade.