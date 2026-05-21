Casas-Museu da Chamusca recebem programação cultural no Dia Internacional dos Museus

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O Município da Chamusca assinala no próximo sábado, dia 23 de maio, o Dia Internacional dos Museus com um conjunto de iniciativas culturais gratuitas nas Casas-Museu da vila. A programação pretende valorizar o património local, promover a partilha de saberes e reforçar o papel dos museus enquanto espaços de educação, inclusão e participação cultural.

As atividades têm início às 10h30, com uma visita guiada à Casa Moscadim, conduzida por Joel Moedas-Miguel. Durante a tarde, pelas 14h00, realiza-se uma visita à exposição “Trajes do Mundo, Culturas e Artes”, orientada por Nuno Prates, patente na Biblioteca Municipal da Chamusca até ao próximo dia 31 de maio.

Às 14h30, o público poderá conhecer a Casa-Museu Rafael e Maria Rosa Neves Duque, numa visita guiada por Jorge Duque. A programação prossegue às 16h00 com um atelier de pintura em azulejo, dinamizado por Graça Neto.

O encerramento das comemorações está marcado para as 18h00, na Casa-Museu Maria Rosa Neves Duque, com um espetáculo de fado protagonizado por Manuel João Ferreira e João Chora. O concerto contará ainda com o acompanhamento de Bruno Mira, na guitarra portuguesa, e Pedro Pinhal, na viola.

A iniciativa integra-se nas comemorações do Dia Internacional dos Museus, este ano subordinado ao tema “Museus a Unir um Mundo Dividido”, que destaca os museus como espaços de diálogo, aproximação entre culturas e promoção da coesão social através do acesso ao conhecimento e à cultura.