“Cicatrizes” sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca

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O Cineteatro da Chamusca acolhe, no próximo dia 6 de junho, pelas 21h30, o espetáculo de flamenco “Cicatrizes”, uma produção da Escola de Flamenco y Sevillanas Bailando, com o apoio do Município da Chamusca.

O espetáculo cruza dança, música e emoção através da linguagem expressiva do flamenco, conduzindo o público por histórias de vida, memórias e marcas que permanecem na pele e na alma. Os bailarinos exploram emoções como a saudade, a dor, a esperança e o crescimento pessoal, transformando cada gesto num relato de identidade e superação.

“Cicatrizes” propõe também uma reflexão artística sobre a condição humana e a resiliência feminina. Aborda temas como a igualdade e a violência doméstica, afirmando-se como uma poderosa chamada de atenção que utiliza a arte como forma de sensibilização.

As reservas podem ser efetuadas através dos números de telefone 911 512 152 ou 964 948 694.