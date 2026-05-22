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Sara Barradas e Diogo Martins sobem ao palco da Chamusca com a peça “Se Acreditares Muito”

Por: Inês Ribeiro 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Cineteatro da Chamusca recebe, no próximo dia 21 de junho, a peça de teatro “Se Acreditares Muito”, protagonizada pelos atores Sara Barradas e Diogo Martins.

A iniciativa, promovida pelo Município da Chamusca, promete levar ao público uma história marcada pela emoção, pelo humor e pela reflexão sobre os desafios da vida a dois.

Com texto da dramaturga Cordelia O’Neill, o espetáculo acompanha a história de Lex e Rupert, um casal que se conhece por acaso e cuja vida se transforma quando decide construir uma família.

Ao longo da narrativa, a peça aborda temas como o amor, a perda, a esperança e a capacidade de superação perante a adversidade, conduzindo os espectadores por uma intensa viagem emocional.

“Se Acreditares Muito” apresenta-se como uma produção intimista e inspiradora, centrada nas emoções humanas e nas relações pessoais, combinando momentos dramáticos com apontamentos de humor.

Os bilhetes encontram-se disponíveis na Ticketline pelo valor de 15 euros e o espetáculo é destinado a maiores de 16 anos.

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