Sandra Barreiro, Diogo Barrigana e André Franco no Mega Sprinter em Almeirim

A Pista de Atletismo Municipal de Almeirim recebe, no próximo dia 25 de fevereiro, mais uma edição do Mega Sprinter, iniciativa que deverá reunir cerca de 400 alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, Fazendas de Almeirim e Alpiarça, num dia dedicado à velocidade e à promoção do desporto escolar.

O evento conta com a presença da atleta olímpica Sandra Barreiro, natural de Almeirim, bem como dos atletas de referência Diogo Barrigana e André Franco.

A presença de Sandra Barreiro, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos, é vista como um fator de motivação adicional para os participantes, reforçando a ligação entre o desporto escolar e os exemplos de sucesso formados na região.

A atividade é promovida pelo Pelouro do Desporto do Município de Almeirim, em parceria com a secção de Atletismo da Associação 20 kms de Almeirim e com os Agrupamentos de Escolas de Almeirim, Fazendas de Almeirim e Alpiarça. O objetivo passa por incentivar a prática desportiva entre os mais jovens, promovendo hábitos de vida saudáveis, espírito competitivo e convívio entre alunos.

Ao longo da manhã, os alunos vão competir em provas de velocidade, num ambiente que alia competição saudável e celebração do desporto. A organização destaca a importância destas iniciativas na identificação e desenvolvimento de talentos e na promoção de valores como a superação, o respeito e o trabalho em equipa.