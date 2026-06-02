Daniel Leandro coordena projeto que coloca Portugal no topo mundial do atletismo jovem

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Portugal ficou em sexto lugar no ranking mundial do Kids Athletics Day 2026 e em primeiro lugar na Europa, numa iniciativa da World Athletics que mobilizou mais de 21 mil crianças em todo o país ao longo do mês de maio. Por detrás deste resultado está Daniel Leandro, responsável pelo Atletismo de Almeirim e coordenador nacional do projeto Kids Athletics.

De acordo com a Federação Portuguesa do Atletismo, ao longo do mês de maio realizaram-se 59 atividades em todas as regiões do país, incluindo as regiões autónomas, num festival de atletismo jovem que contou com a colaboração de câmaras municipais, escolas, clubes e associações, que decorreu em múltiplos contextos, desde ambientes escolares a pistas e parques urbanos.

No ranking mundial, dominado pela Venezuela, Uganda e Benim, Portugal conquistou o sexto lugar, afirmando-se como o melhor país europeu, com a Grécia a surgir logo a seguir. “É sempre difícil prever um ranking numa iniciativa como esta”, admite Daniel Leandro, em declarações à Federação Portuguesa de Atletismo. Apesar disso, sublinha a satisfação com o resultado, “ficámos muito satisfeitos com esta classificação, mas ainda mais por termos conseguido proporcionar esta oportunidade a tantas crianças”.

O coordenador recorda que já em 2025 Portugal tinha alcançado o top-10 mundial, repetindo e melhorando o feito este ano. Para consolidar o crescimento, Daniel Leandro aponta a introdução do projeto em contexto escolar como uma das apostas prioritárias para o futuro.

A iniciativa beneficiou ainda da presença de atletas de referência do atletismo português, como Rosa Mota, Agate de Sousa, Lenine Cunha e Carla Salomé Rocha, que ajudaram a inspirar os mais jovens. Foram também realizados momentos formativos para mais de 200 treinadores, professores e monitores em todo o país.

O Kids Athletics Day é uma iniciativa mundial da World Athletics que convida crianças e jovens a descobrirem o atletismo através de jogos e provas adaptadas, promovendo a atividade física e o desporto desde os primeiros anos.