Produtores de Almeirim promovem Vinhos nas maiores feiras internacionais

Os produtores de vinho de Almeirim estão em destaque nas principais ações internacionais de promoção dos Vinhos do Tejo, integrados no “cluster” organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), que marca presença nas maiores feiras mundiais do setor e em eventos estratégicos dedicados ao vinho e ao enoturismo.

No primeiro trimestre do ano, a região participa na Wine Paris e na Prowein, duas das mais relevantes feiras internacionais de vinhos, reunindo 18 produtores sob a chancela “Vinhos do Tejo”. Entre eles estão produtores de Almeirim, reforçando a afirmação do concelho como um dos principais polos vitivinícolas da região.

A Wine Paris decorreu de 9 a 11 de fevereiro e registou a edição mais concorrida de sempre, com 63.541 visitantes profissionais provenientes de 169 países, um crescimento significativo face ao ano anterior. Já a Prowein, em Düsseldorf, realiza-se de 15 a 17 de março, mantendo-se como uma das feiras de referência mundial, onde os Vinhos do Tejo participam em formato conjunto há cerca de uma década.

Entre estes dois grandes certames, a região estará ainda presente em ações promocionais em Londres, numa prova organizada pela ViniPortugal, e em Hamburgo, numa iniciativa partilhada com os Vinhos de Lisboa. Os Vinhos do Tejo associam-se também, como patrocinadores, aos IWSC National Drinks Retail Awards, evento promovido pelo International Wine & Spirit Competition (IWSC), que distingue a excelência no retalho de bebidas.

Paralelamente, a aposta no enoturismo continua a crescer. A Rota dos Vinhos do Tejo participa na FITUR, em Madrid, na Wine & Travel Week, no Porto, na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, na FIL, em Lisboa, e ainda na Feira Internacional de Enoturismo FINE, em Valladolid, Espanha.

O presidente da CVR Tejo, Luís de Castro, sublinha que este investimento permite apoiar produtores de diferentes dimensões, reduzindo os custos individuais de participação e garantindo uma presença regional mais forte e coesa.

“O facto de estarmos representados como região, e sempre na zona de Portugal, tem um impacto maior para quem nos visita”, afirma, acrescentando que estas ações são também uma forma de aumentar a notoriedade internacional do Tejo enquanto território vínico.