Solera da Quinta da Alorna entre os melhores vinhos portugueses

Por: Inês Ribeiro 04 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O vinho Solera, da Quinta da Alorna Creations, foi distinguido como um dos três melhores vinhos brancos nacionais e integra o Top 10 dos melhores vinhos portugueses, numa iniciativa promovida pela Essência do Vinho – Porto.

A seleção decorreu no âmbito da 20.ª edição do evento, através de uma prova cega realizada no Porto, que reuniu um painel internacional composto por críticos, jornalistas, sommeliers e Masters of Wine de 14 nacionalidades. Ao todo, foram avaliados mais de 60 vinhos previamente destacados pelo painel da Revista de Vinhos ao longo de 2025. A iniciativa contou com o apoio da ViniPortugal.

A cerimónia comemorativa teve lugar na Feitoria Inglesa, no Porto, onde foram anunciados os vencedores. Presente no evento, o diretor-geral da Quinta da Alorna, Pedro Lufinha, sublinhou que a distinção “reforça a aposta contínua na excelência, conciliando tradição e inovação”.

Produzido a partir da casta Fernão Pires, o Solera apresenta cor amarela-dourada brilhante e resulta de um processo que combina estágio em barricas de carvalho francês com uma técnica de maturação inspirada no método solera. Este sistema permite integrar vinhos de diferentes colheitas, cruzando notas maduras e ligeiramente oxidativas com a frescura de vinhos mais jovens, numa arquitetura que privilegia profundidade, complexidade e elegância.

A edição é limitada e numerada, com 1.129 garrafas produzidas.

A Quinta da Alorna Creations corresponde à gama de edições especiais da produtora ribatejana, centrada em projetos de caráter experimental e produções limitadas. A insígnia tem servido de plataforma para abordagens enológicas diferenciadoras, desenvolvidas em pequena escala e com foco na singularidade de cada lançamento.

Em 2023, no ano em que assinalou três séculos de história, a casa viu o vinho 1723 Grande Reserva Tinto ser distinguido com o Prémio de Excelência atribuído pela Revista de Vinhos, no âmbito da gala anual da publicação especializada.

