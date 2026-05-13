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Economia

Vinhos da Adega de Almeirim ganham cinco medalhas em concurso internacional

Por: Daniel Cepa 13 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Adega Cooperativa de Almeirim foi distinguida na 7.ª edição do VIRTUS International Awards, realizada em La Rábida, Espanha, onde arrecadou um total de cinco medalhas, incluindo duas medalhas Grande Ouro, duas medalhas de Ouro e uma medalha de Prata.

A própria organização do concurso destacou o desempenho da adega almeirinense, referindo que se trata de um “êxito avassalador”, sublinhando ainda ser “um orgulho ver como o trabalho bem feito se traduz num impressionante palmarés para os vinhos da região do Tejo”.

Os vinhos Varandas Grande Escolha Tinto e Varandas Grande Escolha Branco conquistaram medalhas Grande Ouro, enquanto os vinhos A.C.A. Fernão Pires e Portas do Tejo Tinto foram distinguidos com medalhas de Ouro. O vinho Varandas Branco arrecadou uma medalha de Prata.

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