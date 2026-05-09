Falcoaria Colheita Tardia 2021 premiada

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Pela 4.ª vez consecutiva, o Falcoaria Colheita Tardia 2021 conquistou o Grande Ouro no Concurso de Vinhos de Portugal 2026, organizado pela Viniportugal.

“Um reconhecimento à nossa dedicação com a excelência e a autenticidade de um terroir único”, destaca o responsável da Quinta do Casal Branco, José Lobo Vasconcelos.



A Cerimónia de Entrega de Prémios da 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, promovido pela ViniPortugal, revelou os grandes vencedores do ano numa noite de celebração do que de melhor se produz em Portugal.