  • Home
  • Cultura
  • Rita Ribeiro, Ricardo Carriço e Baltasar Marçal atuam em Almeirim
Cultura

Rita Ribeiro, Ricardo Carriço e Baltasar Marçal atuam em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 05 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no próximo dia 17 de abril, pelas 21h30, a peça “Do Outro Lado do Muro”, um espetáculo que reúne três nomes reconhecidos do panorama artístico nacional, Rita Ribeiro, Ricardo Carriço e Baltasar Marçal.

Com texto e encenação de Tiago Torres da Silva, o espetáculo apresenta-se como uma história centrada na vida além dos desafios e na música além dos limites. O espetáculo propõe uma abordagem emotiva e inspiradora, colocando em evidência a superação e o poder transformador da música, numa narrativa que pretende tocar o público e deixar marca junto dos espectadores.

A peça apresenta-se como uma produção que alia teatro e música. O cartaz destaca ainda a vertente solidária da iniciativa, por cada bilhete vendido, um euro reverte a favor da Associação Salvador, instituição que apoia pessoas com deficiência motora.

Os bilhetes têm o valor de 7,50 euros e podem ser adquiridos através da Ticketline, na tesouraria do Cine-Teatro de Almeirim ou uma hora antes do início do espetáculo, na bilheteira local.

