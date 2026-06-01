“UTOPIA – Somente Uma Palavra” sobe ao palco do IVV em Almeirim

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O Espaço Multiusos de Almeirim – IVV recebe nos dias 5, 6 e 7 de junho o espetáculo “UTOPIA – Somente Uma Palavra”, uma produção da Society Dance/Theatre/Studio que alia dança e teatro numa proposta artística centrada na expressão emocional e na reflexão.

As apresentações estão agendadas para as 21h00 nos dias 5 e 6 de junho e para as 17h00 no dia 7.

De acordo com a informação divulgada pela companhia, o espetáculo pretende conduzir o público por uma viagem marcada pela fusão entre movimento, interpretação e componente cénica, explorando diferentes emoções e perspetivas através da linguagem artística.

Os bilhetes já se encontram disponíveis para reserva através dos contactos disponibilizados pela organização (910 628 254 / 910 471 617).