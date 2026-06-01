Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • “UTOPIA – Somente Uma Palavra” sobe ao palco do IVV em Almeirim
Cultura

“UTOPIA – Somente Uma Palavra” sobe ao palco do IVV em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 01 de Junho, 2026 2 Minutos de Leitura

O Espaço Multiusos de Almeirim – IVV recebe nos dias 5, 6 e 7 de junho o espetáculo “UTOPIA – Somente Uma Palavra”, uma produção da Society Dance/Theatre/Studio que alia dança e teatro numa proposta artística centrada na expressão emocional e na reflexão.

As apresentações estão agendadas para as 21h00 nos dias 5 e 6 de junho e para as 17h00 no dia 7.

De acordo com a informação divulgada pela companhia, o espetáculo pretende conduzir o público por uma viagem marcada pela fusão entre movimento, interpretação e componente cénica, explorando diferentes emoções e perspetivas através da linguagem artística.

Os bilhetes já se encontram disponíveis para reserva através dos contactos disponibilizados pela organização (910 628 254 / 910 471 617).

Etiquetas Relacionadas:
dançaespaço multiusos de almeirimIVVteatro

Notícias relacionadas

Cultura

Festival Saúde & Bem-Estar regressa a Almeirim com dois dias dedicados à saúde física e emocional

BY-Inês Ribeiro 27 de Maio, 2026
Região

Sara Barradas e Diogo Martins sobem ao palco da Chamusca com a peça “Se Acreditares Muito”

BY-Inês Ribeiro 22 de Maio, 2026
Região

Danças tradicionais europeias e Forró em Santarém

BY-Redação 29 de Abril, 2026
Sociedade

Novidade: Câmara distingue personalidades em Sessão Solene

BY-Redação 16 de Abril, 2026
Cultura

Oficinas de dança animam Almeirim no âmbito do FIFCA’26

BY-Inês Ribeiro 15 de Abril, 2026
Economia

Bioeficiência e sustentabilidade agrícola são foco do AgroIn no IVV em Almeirim

BY-Daniel Cepa 4 de Abril, 2026