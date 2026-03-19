Chamusca assinala Dia Mundial da Árvore e da Poesia com programa cultural

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O Município da Chamusca vai assinalar o Dia Mundial da Árvore e da Poesia, celebrado a 21 de março, com um conjunto de iniciativas culturais e educativas dirigidas à comunidade, promovendo a ligação entre a natureza e a expressão artística.

As atividades têm início às 14h30, no Largo 25 de Abril, junto a um exemplar de Ginkgo Biloba que se destaca como símbolo daquele espaço público. O programa arranca com um momento musical protagonizado por alunos do Clube de Música, que vão apresentar duas canções inspiradas na respetiva árvore. Segue-se uma leitura performativa dinamizada pelo Clube de Teatro, que combina interpretação dramática e poesia.

Durante a tarde, haverá ainda uma oficina criativa destinada a famílias, que propõe a criação de separadores de livros a partir de elementos naturais, incluindo folhas da árvore que serve de tema central às comemorações.

Pelas 15h30, as iniciativas prosseguem na Biblioteca Municipal da Chamusca com a apresentação da compilação “Biloba: Estação de Poesia”, da autora Preciosa Venâncio Costa. A obra reúne 12 poemas inspirados na relação da escritora com o Ginkgo Biloba, explorando temas como a memória, o ciclo das estações e a renovação.

O programa inclui também a atuação da Tuna da Universidade Sénior da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, num momento dedicado à música tradicional.

A encerrar as comemorações, será inaugurada a exposição “Entre Folhas e Olhares”, que estará patente ao público até dia 4 de abril. A mostra reúne fotografias, poemas e trabalhos artísticos desenvolvidos por alunos, oferecendo diferentes perspetivas sobre a natureza e o simbolismo da árvore, frequentemente associada à resistência e longevidade.