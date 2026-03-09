Shopping cart

Sociedade

Aluno agressor regressa à Escola. Professora de baixa

Por: Redação 09 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

No dia 26 de fevereiro, o Jornal O ALMEIRINENSE noticiou que um aluno tinha agredido uma professora na escola Canto do Jardim, conhecida também como P3.

A docente necessitou de receber tratamento hospitalar, tendo tido alta entretanto.

Esta segunda-feira, dia 9 de março, o aluno agressor já voltou à escola depois de cumprir também suspensão. A professora agredida com violência na zona do peito está de baixa médica.

(em atualização)

Etiquetas Relacionadas:
agressãoagressão professora

