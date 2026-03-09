Aluno agressor regressa à Escola. Professora de baixa

No dia 26 de fevereiro, o Jornal O ALMEIRINENSE noticiou que um aluno tinha agredido uma professora na escola Canto do Jardim, conhecida também como P3.
A docente necessitou de receber tratamento hospitalar, tendo tido alta entretanto.
Esta segunda-feira, dia 9 de março, o aluno agressor já voltou à escola depois de cumprir também suspensão. A professora agredida com violência na zona do peito está de baixa médica.
(em atualização)
