Aluno agressor regressa à Escola. Professora de baixa

Imprimir

No dia 26 de fevereiro, o Jornal O ALMEIRINENSE noticiou que um aluno tinha agredido uma professora na escola Canto do Jardim, conhecida também como P3.



A docente necessitou de receber tratamento hospitalar, tendo tido alta entretanto.



Esta segunda-feira, dia 9 de março, o aluno agressor já voltou à escola depois de cumprir também suspensão. A professora agredida com violência na zona do peito está de baixa médica.



(em atualização)