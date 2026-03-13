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Sociedade

Professora agredida regressa… aluno agressor muda de turma

Por: Redação 13 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Nos últimos dias realizaram-se várias reuniões para tentar resolver o problema da agressão na escola P3. A direção do agrupamento entendia que a suspensão aplicada e cumprida pelo aluno encerrava o assunto, mas a decisão da professora em não voltar para a turma com o agressor na sala, fez com que fosse necessário outras medidas.

O ALMEIRINENSE sabe que, a partir da próxima segunda-feira, o aluno irá mudar de turma e a professora deve regressar à turma, terminando assim o período de baixa médica.

Os pais da turma da professora agredida mostraram solidariedade com a docente e revelaram aos responsáveis do agrupamento que estavam desagradados por existir a possíbilidade de ficarem com outra professora até final do ano letivo.

O aluno vai agora ficar numa turma com um professor, que segundo o agrupamento, será capaz de impor disciplina.

Um aluno da Escola Canto do Jardim, também conhecida como P3, agrediu uma professora no dia 26 de fevereiro, em Almeirim. A docente necessitou de receber tratamento hospitalar.

(em atualização)

Notícia relacionada:

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