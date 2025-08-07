Adolescente agredido na Zona Norte em Almeirim

Um adolescente de 14 anos foi violentamente agredido na passada segunda-feira, dia 4 de agosto, por volta das 17h, junto às Piscinas Municipais de Almeirim. A vítima, que se dirigia para o treino de futebol, foi abordada por três rapazes que conhecia apenas de vista e que lhe bateram sem motivo aparente.
Segundo declarou a irmã da vítima em conversa com o jornal O Almeirinense, os outros jovens “partiram para a agressão com murros, pontapés e chapadas”, sem qualquer provocação anterior por parte da vítima. O adolescente sofreu ferimentos visíveis, nomeadamente um lábio rebentado, e ficou abalado após o ataque.
O episódio foi ainda filmado por outra criança, uma rapariga que se encontrava no local e que registou o momento com o telemóvel. Os vídeos das agressões começaram a circular nas redes sociais e foram partilhados pelos agressores.
A família apresentou queixa no dia seguinte na GNR, que já se encontra a investigar o caso.