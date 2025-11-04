Dois homens detidos por agressão a casal

Dois homens, de 18 e 20 anos, foram detidos em Coruche por ofensas à integridade física qualificada, informou o Comando Territorial de Santarém da GNR. As detenções ocorreram no dia 31 de outubro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche.

Segundo a GNR, o caso teve origem numa ocorrência registada na madrugada de 27 de outubro, quando os suspeitos terão forçado a entrada numa habitação na localidade de Coruche, onde agrediram um casal. As diligências policiais que se seguiram permitiram identificar os autores das agressões e cumprir dois mandados de detenção emitidos pelas autoridades judiciais.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou como medidas de coação apresentações diárias no posto policial da área de residência e proibição de contacto com as vítimas e testemunhas.