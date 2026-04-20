Homem detido por violência doméstica contra o próprio pai

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Um homem de 48 anos foi detido na passada quinta-feira, dia 16 de abril, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, por suspeitas de violência doméstica contra o próprio pai, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva pelo Tribunal Judicial de Santarém.

A detenção ocorreu após uma denúncia que dava conta de uma situação de agressão no contexto familiar. Os militares da GNR deslocaram-se ao local, onde encontraram o suspeito na posse de um machado, alegadamente utilizado na agressão.

Durante a intervenção, o homem terá proferido várias ameaças de morte dirigidas ao progenitor, o que levou à sua detenção em flagrante delito.

O detido foi posteriormente presente a tribunal, que determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, ficando a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

A ação contou ainda com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), especializado neste tipo de ocorrências.