Stock Off: É este fim de semana

Imprimir

Decorrerá no próximo fim de semana, 14 e 15 de março, a edição de 2026 do Stock Off. Esta feira de stocks é uma organização da MovAlmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim e visa permitir aos comerciantes escoar os restos de coleções que ficaram em armazém e que não se venderam em tempo útil, permitindo que quem queira, possa comprar a preços acessíveis. O Stock Off vai decorrer no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim, em ambos os dias, entre as 10h e as 19h.

A organização conta com 20 expositores das mais variadas áreas de comércio disponibilizarão artigos a preços bastante reduzidos. As portas estarão abertas para um espaço onde se juntam roupas, calçado, eletrodomésticos, artesanato, ótica, artigos para o lar e até casas. Há espaço para beber um cafezinho ou degustar um doce ou um licor, e onde também é possível almoçar e lanchar.

As entradas são gratuitas e haverá animação no sábado à tarde com o Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim e no domingo com o DJ Cremalheira. Durante todo o fim de semana os mais novos também têm um espaço onde se podem divertir, com insufláveis, pinturas faciais, pipocas e algodão doce, enquanto os pais fazem as respetivas compras.