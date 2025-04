Secção de Muay Thai e Kickboxing conquistam duas medalhas em Évora

Tomás Couto, atleta juvenil -38Kg, em estreia oficial, esteve em grande destaque ao vencer dois combates de forma dominante, sagrando-se campeão na sua categoria, no Open de Muay Thai em Évora.



A secção de Muay Thai e Kickboxing do CADCA, em parceria com o nosso apoio desportivo Welleness Fitness, esteve representada na competição com dois atletas.

David Carapinha (+91kg, Sénior) entrou forte, dominando o primeiro round, mas acabou por perder aos pontos. Um desempenho de grande entrega, trazendo para a secção um terceiro lugar.