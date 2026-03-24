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Desporto

CKSBR apura atletas para o campeonato nacional de Karaté

Por: Daniel Cepa 24 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Centro Karate‑Do Shotokan de Benfica do Ribatejo (CKSBR) participou no passado domingo, dia 22 de março, no Campeonato Regional da FNKP – Centro Sul, em Salvaterra de Magos, prova de apuramento para o Campeonato Nacional de Infantis, Iniciados e Juvenis, apresentando um grupo de dez jovens atletas que representaram o clube com empenho e bons resultados.

O grande destaque da comitiva foi Diogo Midões, que conquistou a medalha de bronze em Kumite Juvenil -55kg, garantindo presença entre os melhores da região. Também em Juvenis -55kg, Mariana Moço alcançou um meritório 5.º lugar. Os dois atletas estão apurados para a competição nacional.

Para além destes resultados, tiveram igualmente boas prestações Afonso Marinhas, Mariana Branco, Margarida Silva, Caetana Silva, Rafael Fernandes, Bianca Midões, Santiago Eduardo e Sofia Silva, demonstrando evolução técnica e espírito competitivo ao longo da prova.

O clube marcou ainda presença no painel de arbitragem, com a karateca Eva Fonte a desempenhar funções de Oficial de Mesa.

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