Vasco Carvalho anuncia recandidatura à presidência do União de Almeirim

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Vasco Carvalho, atual presidente do União Futebol Clube de Almeirim, anunciou que se vai recandidatar à liderança do clube, com o objetivo de dar continuidade aos projetos em curso, concluir as obras em andamento e retomar o plantel sénior de futebol.

Em declarações exclusivas a O ALMEIRINENSE, o dirigente explicou que a decisão resulta do balanço positivo do trabalho desenvolvido pela atual direção.

“Depois da decisão que tomámos nas últimas eleições, de terminar esta época sem o plantel sénior, das obras que já realizámos e das que ainda estão a decorrer, entendemos que era tempo de continuar por mais uma época para finalizar aquilo que está em curso”, afirmou.

Entre as prioridades da recandidatura está a requalificação do Estádio Dom Manuel de Melo, que, segundo Vasco Carvalho, apresenta hoje uma imagem “muito diferente para melhor” face ao momento em que a direção iniciou funções. “

Queremos concluir as melhorias no Dom Manuel de Melo e retomar o plantel sénior no União Futebol Clube de Almeirim. Vamos dar o nosso melhor”, sublinhou.

O presidente confirmou que a retoma do futebol sénior é uma ambição clara da candidatura, embora os moldes do projeto desportivo venham a ser apresentados mais tarde.

“Vamos fazer todos os esforços para recuperar aquilo que era uma prática no União de Almeirim, que é a existência de um plantel sénior. Os pressupostos e objetivos serão explicados oportunamente aos sócios”, adiantou.

Questionado sobre eventuais nomes para a equipa sénior, Vasco Carvalho revelou que a direção tem sido regularmente abordada por jogadores e ex‑jogadores, muitos deles naturais de Almeirim.

“Semanalmente somos contactados por pessoas que manifestam vontade de jogar novamente no União de Almeirim, e isso também pesou na nossa decisão”, referiu.

Ao nível das infraestruturas, o dirigente destacou que o clube continua em obras, nomeadamente a ampliação dos balneários, passando de dois para quatro, depois de os existentes não reunirem condições adequadas. As melhorias abrangem igualmente o edifício principal, já visivelmente renovado.

Vasco Carvalho anunciou ainda que o Estádio D. Manuel de Mello vai acolher, dentro de duas semanas, a final da Taça do Ribatejo de Juniores, no dia 16, deixando o convite à população para marcar presença. Antes disso, o recinto recebe, já neste sábado, dia 9 de maio, um jogo dos Juvenis do União de Almeirim com o Sporting Clube de Portugal.

“Existem semanalmente jogos interessantes, tanto no futebol masculino como no feminino, que criam dinamismo no D. Manuel de Mello. Nota‑se que a população de Almeirim está mais próxima do União e acreditamos que na próxima época estará ainda mais”, concluiu.

Com estes argumentos, Vasco Carvalho confirmou que, após ponderação, a atual direção decidiu avançar novamente a eleições, apostando na continuidade e no crescimento do União Futebol Clube de Almeirim.

A entrevista completa ao presidente do União Futebol Clube de Almeirim estará disponível na próximo programa +Desporto da AlmeirinenseTV.

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