Footpark inaugurado no dia 13 de maio

No âmbito da parceria entre o Continente e a Liga Portugal, será inaugurado um novo minicampo de futebol aberto à comunidade, em Almeirim, no próximo dia 13 de maio, às 11h00. A iniciativa resulta da colaboração entre as duas áreas de responsabilidade social das instituições, Missão Continente e Fundação do Futebol, e insere‑se no projeto FOOTPARK.
O novo espaço será apadrinhado por Afonso Figueiredo, antigo internacional português e embaixador da Liga Portugal, cujo percurso desportivo é apontado como inspiração para os jovens que irão usufruir do equipamento. É o 13.º novo minicampo inaugurado no País.
A cerimónia de inauguração contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, da presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Helena Fidalgo, do presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho, bem como de representantes das entidades promotoras, nomeadamente Susana da Silva Curto, diretora executiva da Liga Portugal, e Manuela Lacerda, diretora da loja Continente Modelo de Almeirim.
Promovido pela Missão Continente e pela Fundação do Futebol, em parceria com as autarquias locais, o projeto FOOTPARK tem como objetivo a construção ou requalificação de 32 minicampos de futebol, equipados também com cestos de basquetebol, até 2027, em vários pontos do país, contribuindo para o desenvolvimento social, económico e desportivo das comunidades.
O projeto tem como embaixador Ricardo Quaresma, sendo cada espaço apadrinhado por uma referência do futebol nacional, reforçando a ligação entre o desporto, os jovens e o território.