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Circuito de Manutenção de Almeirim reabre após intervenção de ampliação e reabilitação

Por: Daniel Cepa 08 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Circuito de Manutenção de Almeirim vai ser oficialmente inaugurado no próximo dia 14 de maio, feriado municipal, após uma intervenção de reabilitação e ampliação que permitiu expandir e qualificar um dos principais espaços de lazer e prática de atividade física da cidade.

A intervenção permitiu a abertura de uma nova área com cerca de 1,3 hectares, a plantação de centenas de árvores, o melhoramento do piso, a instalação de 16 novos equipamentos desportivos ao ar livre, bem como de 11 equipamentos de OCR (Corrida de Obstáculos), além da instalação de iluminação pública, melhorando significativamente as condições de utilização do espaço ao longo de todo o dia.

Com esta obra, o circuito passa a disponibilizar três percursos distintos para corrida ou caminhada: o circuito completo, com 3.160 metros; o circuito periférico, com 762 metros; e o circuito de ampliação, com 882 metros.

A inauguração está marcada para as 09h30 do dia 14 de maio e contará com atividades abertas à comunidade, nomeadamente uma aula de aero‑dance e uma caminhada, assinalando simbolicamente a devolução do espaço renovado aos munícipes.

O espaço encontra‑se em processo de requalificação há cerca de dois anos, integrando uma estratégia municipal de promoção do bem‑estar, da atividade física e da valorização dos espaços verdes urbanos.

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