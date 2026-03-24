Piloto de Almeirim vence abertura do Troféu Super SSV na Chamusca

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A dupla Afonso Oliveira / Domingos Cunha, com o piloto de Almeirim ao comando, venceu este sábado, dia 21 de março, a primeira jornada do Troféu Super SSV 2026, realizada na Chamusca, impondo-se de forma clara numa prova que marcou o arranque oficial da temporada.

O evento ganhou especial importância depois do adiamento da ronda de Ferreira do Zêzere, cancelada em fevereiro devido ao mau tempo. Com o início empurrado para março, a jornada ribatejana assumiu o papel de abertura do troféu, reunindo 24 equipas e registando um nível competitivo elevado.

Num percurso com piso molhado, zonas escorregadias e lama, consequência das chuvas dos dias anteriores, Afonso Oliveira destacou-se pela regularidade. A dupla completou as oito voltas em 52:52.824, garantindo uma vantagem confortável sobre os restantes concorrentes. O segundo lugar ficou para Herlander Araújo, a 2:17.992, e o terceiro para Rui Pereira / Miguel Antunes, a 3:01.426.

A jornada ficou ainda marcada por duelos muito disputados, como o que separou em apenas 0,385 segundos as duplas Ruben Rosa / Paulo Lopes e Hélder Santos / Fábio Pratas. Na classe Federados T1, Afonso Oliveira voltou a superiorizar-se, seguido por Hélder Santos / Fábio Pratas e por Luís Serrado / Nídia Martins. A prova contou também com vários abandonos, entre eles os de Tiago Patrocínio / Rui Marques e Ricardo Lourenço / Rodrigo Silva.

Este arranque deixa boas perspetivas para o resto da época, que prossegue a 11 de abril, na Cunheira, em Alter do Chão.

O TH Clothes Super SSV Semideiro–Chamusca foi organizado pela X‑Adventure, com o apoio do Município da Chamusca, da Freguesia de Ulme, do Team Rodrigues e da Dias & Rodrigues Unipessoal, Lda. O troféu é promovido sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal e conta com o apoio de várias entidades parceiras.