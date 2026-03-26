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Cultura

Igreja do Divino Espírito Santo acolhe exposição sobre cartografia histórica de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 26 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Igreja do Divino Espírito Santo, em Almeirim, vai receber a exposição “Cartografia Histórica do Concelho de Almeirim”, uma mostra dedicada à evolução do território ao longo do tempo através de mapas históricos. A iniciativa decorre entre 13 de abril e 15 de maio, proporcionando ao público uma oportunidade para conhecer a transformação geográfica e histórica do concelho.

A exposição tem como objetivo contribuir para o conhecimento do território e da sua evolução ao longo dos séculos, reunindo documentos cartográficos que ilustram a organização do espaço, a rede hidrográfica, os caminhos e as áreas agrícolas que marcaram o desenvolvimento da região.

Instalada na Igreja do Divino Espírito Santo, a mostra estará aberta ao público de segunda a terça-feira e de quinta a sexta-feira, entre as 14h00 e as 17h00. A iniciativa pretende aproximar a comunidade do património histórico local, permitindo o contacto direto com peças documentais que ajudam a compreender a identidade do concelho.

A organização da exposição resulta de uma parceria entre várias entidades, incluindo a Câmara Municipal de Almeirim, o Museu Municipal de Almeirim, a Academia Portuguesa da História e organismos ligados à área da cultura e património.

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