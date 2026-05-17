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Sociedade

Confraria Gastronómica de Almeirim assinada aniversário com Capítulo Geral

Por: Redação 17 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Confraria Gastronómica de Almeirim realizou, este domingo dia 17 maio, o seu 19.º Capítulo Geral, no Cineteatro de Almeirim. O evento também assinalou o 22.º aniversário da instituição e reúniu confrades, entidades regionais e representantes de outras confrarias com o objetivo de celebrar a cultura e a gastronomia locais.

A cerimónia oficial ficou marcada pela entronização de novos membros, integrando quatro confrades efetivos: Sérgio Sereno, agricultor com 46 anos, Manuel Ezequiel, preparador de revestimentos na construção civil com 56 anos e Joaquim Pinheiro, empresário na área da restauração.



Nesta cerimónia que teve momentos de entrenimento com CRIAL, Custódio Castelo e Maestro Pedro Ladeira foram distinguidos as empresas Grupo O Janeiro, Teletejo, Chef Luís Gaspar, Chef Ricardo Casqueiro e Chef Rui Rosário como confrades honorários.

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