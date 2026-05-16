Manuel Lourenço emociona-se na homenagem dos rotários

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Manuel Lourenço foi distinguido esta sexta-feira, dia 15 de maio, como Profissional do Ano pelo Rotary Club de Almeirim numa cerimónia que decorreu no Salão no Nobre da câmara.

Na cerimónia estiveram presentes o Bispo de Santarém, D. José Traquina, Isabel Jonet, muitos amigos, colegas de trabalho e familiares. Foi, aliás, durante a exibição de um vídeo com imagens e testemunhos da família mais próxima que o homenageado se emocionou.

Manuel Lourenço é professor de Matemática e coordena, desde 2023, o Banco Alimentar de Almeirim. Apesar de ter nascido no Vale de Santarém e de apenas se ter mudado para Almeirim quando casou, Manuel afirma sentir-se um verdadeiro filho da cidade: “Fui sempre muito bem recebido e acarinhado. Sinto-me honrado e privilegiado pela homenagem, pelos amigos que tenho e pela família que temos construído.”

Também o Bispo de Santarém, D. José Traquina, elogiou o percurso de Manuel Lourenço, destacando a sua descrição.