Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Manuel Lourenço emociona-se na homenagem dos rotários
Sociedade

Manuel Lourenço emociona-se na homenagem dos rotários

Por: Redação 16 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Manuel Lourenço foi distinguido esta sexta-feira, dia 15 de maio, como Profissional do Ano pelo Rotary Club de Almeirim numa cerimónia que decorreu no Salão no Nobre da câmara.

Na cerimónia estiveram presentes o Bispo de Santarém, D. José Traquina, Isabel Jonet, muitos amigos, colegas de trabalho e familiares. Foi, aliás, durante a exibição de um vídeo com imagens e testemunhos da família mais próxima que o homenageado se emocionou.

Manuel Lourenço é professor de Matemática e coordena, desde 2023, o Banco Alimentar de Almeirim. Apesar de ter nascido no Vale de Santarém e de apenas se ter mudado para Almeirim quando casou, Manuel afirma sentir-se um verdadeiro filho da cidade: “Fui sempre muito bem recebido e acarinhado. Sinto-me honrado e privilegiado pela homenagem, pelos amigos que tenho e pela família que temos construído.”

Também o Bispo de Santarém, D. José Traquina, elogiou o percurso de Manuel Lourenço, destacando a sua descrição.

Etiqueta Relacionada:
almeirim

Notícias relacionadas

Sociedade

Prémio de 5 mil euros sai na Tabacaria Garcia em Almeirim

BY-Daniel Cepa 15 de Maio, 2026
Política

Câmara já identificou terreno para nova unidade hoteleira  

BY-Daniel Cepa 15 de Maio, 2026
Sociedade

Barracas demolidas em nova intervenção da GNR no acampamento de Almeirim

BY-Daniel Cepa 15 de Maio, 2026
Política

Almeirim distingue personalidades e instituições no Dia do Concelho

BY-Daniel Cepa 15 de Maio, 2026
Desporto

Santeirim voltou e já arrancou

BY-Redação 15 de Maio, 2026
Desporto

Europeu: Maria Moniz bateu-se com a melhor do mundo

BY-Redação 14 de Maio, 2026