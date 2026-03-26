Juntas de Freguesia do concelho aderem à campanha “Botija Solidária”

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As Juntas de Freguesia de Almeirim, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Raposa aderiram à campanha “Botija Solidária”, que entrou em vigor esta quinta-feira, dia 26 de março, com o objetivo de apoiar famílias do concelho na aquisição de gás doméstico. A medida permite alargar o apoio a um maior número de agregados em situação de vulnerabilidade.

As candidaturas devem ser realizadas presencialmente nas respetivas juntas de freguesia, onde os interessados poderão obter esclarecimentos adicionais e entregar a documentação necessária.

Podem beneficiar do apoio os cidadãos que sejam titulares da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou que integrem agregados familiares em que pelo menos um dos elementos receba uma prestação social mínima. Estão abrangidos apoios como o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez, a prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio social de desemprego.

Para efetuar a candidatura, os interessados devem apresentar a fatura de eletricidade mais recente, que comprove a titularidade da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou, caso não sejam beneficiários, a sua inexistência. Sempre que aplicável, é também necessário um comprovativo de prestação social.

Deverá ainda ser entregue a fatura da compra da botija de gás referente ao ano de 2026, com indicação do NIF do titular, bem como um documento de identificação válido (cartão de cidadão, título de residência ou passaporte) e o IBAN em nome do beneficiário.

O programa “Botija Solidária” foi implementado em 2022, no contexto do aumento dos preços da energia na sequência da guerra na Ucrânia, com o objetivo de aliviar a pressão sobre os orçamentos familiares. A iniciativa surge no âmbito de um protocolo celebrado com o Fundo Ambiental e tem vindo a ser mantida desde então, reforçando o apoio às populações mais vulneráveis.