António José toma posse como presidente da Junta de Freguesia da Raposa

Na quarta-feira, dia 29 de outubro, realizou-se a cerimónia de tomada de posse do novo executivo da Junta de Freguesia da Raposa, liderado por António José, do Partido Socialista (PS). O evento decorreu na Casa da Cultura da Raposa, pelas 21h00 e deu início a um mandato que abrange o período de 2025 a 2029.

Em declarações ao Jornal O Almeirinense, o novo presidente sublinha o compromisso que tem com os fregueses. “A população da Raposa pode esperar, com o meu empenho e o da minha equipa, trabalho diário para resolver os problemas da freguesia durante os próximos quatro anos”, garante. António José destaca a necessidade de priorizar algumas intervenções, desde a conclusão de pequenos projetos pendentes, como a reparação de passeios e a plantação de árvores, até melhorias estruturais, incluindo o transporte para Almeirim.

O presidente manifesta ainda confiança na colaboração com a Câmara Municipal. “Acredito que teremos uma excelente relação com o presidente Joaquim Catalão, baseada na comunicação e na resolução das necessidades da nossa freguesia”, afirma.

António José deixa uma mensagem aos fregueses, na qual reforça a disponibilidade para o trabalho contínuo e a dedicação ao serviço público. Com 35 anos de experiência em juntas de freguesia, o novo presidente compromete-se a dar o seu melhor neste novo mandato.

António José lidera agora o novo executivo da Junta de Freguesia da Raposa, acompanhado por Cristina Casimiro e Marco Sousa.