Parque de Merendas da Raposa sofre destruição quase total

Por: Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os fenómenos meteorológicos das últimas semanas provocaram elevados prejuízos na freguesia da Raposa, com destaque para a destruição quase total do Parque de Merendas, um dos principais espaços de lazer da comunidade local e região envolvente.

Em declarações ao Jornal O ALMEIRINENSE, António José, presidente da Junta de Freguesia fez um balanço preocupante da situação, sublinhando que os danos no parque são “muito significativos” e que a sua recuperação deverá envolver “vários milhares de euros”.

“O nosso Parque de Merendas era motivo de orgulho para a população. Hoje é muito triste olhar para este espaço e ver que foi praticamente arrasado”, afirmou o autarca. A maior parte do parque foi destruída pela força da corrente da Ribeira de Muge, que subiu de forma muito acentuada devido ao aumento do caudal, situação agravada pelas cheias que se fizeram sentir nos últimos dias.

Segundo explicou António José, a subida do nível da água fez com que a corrente atingisse zonas onde nunca antes tinha chegado, arrastando equipamentos, estruturas de apoio, mesas, bancos e danificando gravemente o espaço envolvente.

Além dos estragos no parque, a freguesia enfrentou ainda um corte no fornecimento de energia elétrica que se prolongou por cerca de 72 horas, afetando a população e vários serviços. Algumas estradas também sofreram danos, estando a autarquia a aguardar melhores condições meteorológicas para avançar com as reparações necessárias.

Apesar das dificuldades, o presidente da Junta de Freguesia garante que os esforços estão concentrados na reposição da normalidade. “Tudo o que estamos a fazer é para apoiar a nossa população. Sabemos que não é fácil, mas o nosso trabalho é diário e junto dos nossos fregueses”, referiu.

A Junta de Freguesia, em articulação com a Câmara Municipal de Almeirim, vão avaliar detalhadamente a situação.

De recordar que o Parque de Merendas da Raposa foi inaugurado a 6 de agosto de 2022 e representou um investimento de cerca de 200 mil euros. O espaço, que rapidamente se tornou um dos principais pontos de lazer da freguesia, vê agora grande parte das suas infraestruturas destruídas.

