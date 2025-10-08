Cine Teatro recebe hoje debate entre candidatos à Junta de Freguesia de Almeirim

O ciclo de debates promovido pelo Jornal O Almeirinense prossegue esta quarta-feira, dia 8 de outubro, com o encontro entre os candidatos à Junta de Freguesia de Almeirim. O debate realiza-se no Cine Teatro, entre as 21h e as 22h, e o público pode assistir presencialmente na plateia.

Durante cerca de uma hora, os candidatos vão apresentar e discutir as suas propostas para o futuro da freguesia. Em debate vão estar Helena Fidalgo (PS), Paula Aranha (CHEGA), Fernando Cardoso (CDU) e Tiago Caniço (PSD).

O debate é transmitido em direto nas redes sociais do Jornal O Almeirinense e tem como objetivo promover o esclarecimento dos eleitores.

Depois da Freguesia de Almeirim, o ciclo continua amanhã, quinta-feira, dia 9 de outubro, com o debate entre os candidatos à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, que vai ter lugar no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.