Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Fazendense segue firme na liderança do campeonato distrital
Desporto

Fazendense segue firme na liderança do campeonato distrital

Por: Daniel Cepa 30 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Fazendense manteve este domingo, 29 de março, a liderança do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém, ao vencer por 1-4 no terreno do Águias de Alpiarça, em jogo da 23.ª jornada.

Os golos da formação orientada por Zé Miguel foram apontados por Gui (2), Zé e Guilhas, numa exibição convincente que reforça o bom momento da equipa.

Com este resultado, o Fazendense soma 55 pontos, segue no 1.º lugar e ainda tem um jogo em atraso, marcado para 8 de abril, em Tomar. O grupo continua assim a alimentar o objetivo de voltar a conquistar o título distrital.

Na 2.ª Divisão Distrital, o Benfica do Ribatejo foi goleado em Benavente, por 5-1.

Etiquetas Relacionadas:
campeonatodesportodistritalfazendensefutebol

Notícias relacionadas

Desporto

Paço dos Negros goleia e aponta já à próxima fase do Inatel

BY-Daniel Cepa 30 de Março, 2026
Desporto

Manuel Moniz alcança mínimos para o Campeonato Nacional de Natação

BY-Daniel Cepa 26 de Março, 2026
Desporto

Dia Mundial da Atividade Física com diversas atividades na Praça Lourenço de Carvalho

BY-Inês Ribeiro 25 de Março, 2026
Desporto

Piloto de Almeirim vence abertura do Troféu Super SSV na Chamusca

BY-Daniel Cepa 24 de Março, 2026
Desporto

CKSBR apura atletas para o campeonato nacional de Karaté

BY-Daniel Cepa 24 de Março, 2026
Desporto

Ginástica Acrobática de Almeirim na Taça de Portugal

BY-Redação 23 de Março, 2026