Fazendense segue firme na liderança do campeonato distrital

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A Associação Desportiva Fazendense manteve este domingo, 29 de março, a liderança do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém, ao vencer por 1-4 no terreno do Águias de Alpiarça, em jogo da 23.ª jornada.

Os golos da formação orientada por Zé Miguel foram apontados por Gui (2), Zé e Guilhas, numa exibição convincente que reforça o bom momento da equipa.

Com este resultado, o Fazendense soma 55 pontos, segue no 1.º lugar e ainda tem um jogo em atraso, marcado para 8 de abril, em Tomar. O grupo continua assim a alimentar o objetivo de voltar a conquistar o título distrital.

Na 2.ª Divisão Distrital, o Benfica do Ribatejo foi goleado em Benavente, por 5-1.