Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Paço dos Negros está na final da Liga INATEL de Santarém
Desporto

Paço dos Negros está na final da Liga INATEL de Santarém

Por: Daniel Cepa 17 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros garantiu a presença na final da Liga INATEL de Santarém após vencer o Estevense por 3‑0, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros.

A formação da casa entrou forte na partida e chegou ao intervalo a vencer por 2‑0, com golos de Nuno Capelo e Palhoto. Na segunda parte, Daniel Arraiolos fechou as contas do encontro, confirmando o triunfo dos pacenses.

No final do encontro, o treinador Ivo Custódio destacou a dificuldade do percurso até à final e assumiu ambição total para o jogo decisivo. “Foi muito complicado chegar até aqui, muitas eliminatórias foram decididas nos penáltis. Não foi fácil. Hoje o jogo correu-nos bem e conseguimos resolver cedo”, afirmou.

O técnico sublinhou que, nesta fase, o foco está totalmente na conquista do título distrital. “Só pensamos na final. Queremos muito ganhar. O clube nunca conquistou a dobradinha, campeonato e taça, e é esse o nosso objetivo esta época”, disse.

Sobre uma eventual participação na fase nacional, Ivo Custódio prefere não antecipar cenários. “Isso fica para depois. Agora estamos concentrados apenas na final”, reforçou.

O treinador destacou ainda o ambiente vivido em Paço dos Negros, com forte apoio vindo das bancadas. “É algo extraordinário. Ver o campo cheio, com esta massa adepta, dá-nos muita força. Não é comum ver este ambiente, nem no distrital nem na formação”, concluiu.

A final da competição está marcada para o próximo dia 23 de maio, pelas 17h30, na Chamusca, frente ao SRC Pegões.

Etiquetas Relacionadas:
adcr paço dos negrosdesportofutebolinatelpaço dos negros

Notícias relacionadas

Desporto

Fazendense empata e decide campeonato na última jornada

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Desporto

Fazendense apela ao apoio dos adeptos frente ao Alcanenense

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Região

Rui Silva e Tânia Prates são padrinhos da edição dos 20 anos da Corrida das Pontes

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Desporto

HC Os Tigres desce de divisão

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Desporto

Almeirim recebe a final da taça ribatejo de juniores

BY-Redação 16 de Maio, 2026
Desporto

Evento de futsal consegue 1100 euros para Alana e Salvador

BY-Redação 16 de Maio, 2026