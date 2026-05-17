Paço dos Negros está na final da Liga INATEL de Santarém

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros garantiu a presença na final da Liga INATEL de Santarém após vencer o Estevense por 3‑0, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros.
A formação da casa entrou forte na partida e chegou ao intervalo a vencer por 2‑0, com golos de Nuno Capelo e Palhoto. Na segunda parte, Daniel Arraiolos fechou as contas do encontro, confirmando o triunfo dos pacenses.
No final do encontro, o treinador Ivo Custódio destacou a dificuldade do percurso até à final e assumiu ambição total para o jogo decisivo. “Foi muito complicado chegar até aqui, muitas eliminatórias foram decididas nos penáltis. Não foi fácil. Hoje o jogo correu-nos bem e conseguimos resolver cedo”, afirmou.
O técnico sublinhou que, nesta fase, o foco está totalmente na conquista do título distrital. “Só pensamos na final. Queremos muito ganhar. O clube nunca conquistou a dobradinha, campeonato e taça, e é esse o nosso objetivo esta época”, disse.
Sobre uma eventual participação na fase nacional, Ivo Custódio prefere não antecipar cenários. “Isso fica para depois. Agora estamos concentrados apenas na final”, reforçou.
O treinador destacou ainda o ambiente vivido em Paço dos Negros, com forte apoio vindo das bancadas. “É algo extraordinário. Ver o campo cheio, com esta massa adepta, dá-nos muita força. Não é comum ver este ambiente, nem no distrital nem na formação”, concluiu.
A final da competição está marcada para o próximo dia 23 de maio, pelas 17h30, na Chamusca, frente ao SRC Pegões.