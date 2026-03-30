Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Paço dos Negros goleia e aponta já à próxima fase do Inatel
Desporto

Paço dos Negros goleia e aponta já à próxima fase do Inatel

Por: Daniel Cepa 30 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros deslocou‑se no domingo, 29 de março, ao terreno do UDR Vale da Pinta para disputar a 6.ª jornada da fase Apuramento de Campeão – Zona Sul da Fundação Inatel Santarém, somando uma vitória expressiva por 0-4.

Os golos da formação pacense foram apontados por Bernardo Fernandes (2) e João Francisco (2). A partida ficou também marcada pela estreia da nova contratação, Frederico Reguinga, que foi utilizado pela primeira vez com a camisola da ADCR Paço dos Negros.

No final do jogo, o plantel dedicou a vitória ao capitão Pirelli, que devido a lesão terminou a época.

Com este resultado, a equipa de Paço dos Negros está na liderança da fase de Apuramento de Campeão e já tem os olhos postos na próxima fase e na final da Taça Fundação Inatel, marcada para 25 de abril, na Azinhaga.

Etiquetas Relacionadas:
desportofutebolinatelpaço dos negros

Notícias relacionadas

Desporto

Fazendense segue firme na liderança do campeonato distrital

BY-Daniel Cepa 30 de Março, 2026
Desporto

Manuel Moniz alcança mínimos para o Campeonato Nacional de Natação

BY-Daniel Cepa 26 de Março, 2026
Desporto

Dia Mundial da Atividade Física com diversas atividades na Praça Lourenço de Carvalho

BY-Inês Ribeiro 25 de Março, 2026
Desporto

Piloto de Almeirim vence abertura do Troféu Super SSV na Chamusca

BY-Daniel Cepa 24 de Março, 2026
Desporto

CKSBR apura atletas para o campeonato nacional de Karaté

BY-Daniel Cepa 24 de Março, 2026
Desporto

Ginástica Acrobática de Almeirim na Taça de Portugal

BY-Redação 23 de Março, 2026