Paço dos Negros goleia e aponta já à próxima fase do Inatel

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A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros deslocou‑se no domingo, 29 de março, ao terreno do UDR Vale da Pinta para disputar a 6.ª jornada da fase Apuramento de Campeão – Zona Sul da Fundação Inatel Santarém, somando uma vitória expressiva por 0-4.

Os golos da formação pacense foram apontados por Bernardo Fernandes (2) e João Francisco (2). A partida ficou também marcada pela estreia da nova contratação, Frederico Reguinga, que foi utilizado pela primeira vez com a camisola da ADCR Paço dos Negros.

No final do jogo, o plantel dedicou a vitória ao capitão Pirelli, que devido a lesão terminou a época.

Com este resultado, a equipa de Paço dos Negros está na liderança da fase de Apuramento de Campeão e já tem os olhos postos na próxima fase e na final da Taça Fundação Inatel, marcada para 25 de abril, na Azinhaga.