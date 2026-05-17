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Fazendense empata e decide campeonato na última jornada

Por: Daniel Cepa 17 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Fazendense empatou a uma bola em casa frente ao Alcanenense, adiando a decisão do campeonato distrital da 1.ª divisão para a última jornada.

A equipa de Fazendas de Almeirim chegou ao intervalo a vencer por 1‑0, com um golo de Diogo Oliveira, mas o Alcanenense entrou mais forte na segunda parte e alcançou o empate, que se manteve até ao final da partida.

O resultado deixa os charnecos obrigados a vencer em Amiais de Baixo, na última jornada, uma vez que o Mação venceu em Coruche e está agora a apenas um ponto do líder.

A decisão do campeonato para o Fazendense joga‑se no próximo sábado, às 17h00, em Amiais de Baixo.

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