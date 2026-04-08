Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Colisão entre motociclo e carrinha faz um ferido em Almeirim
Sociedade

Colisão entre motociclo e carrinha faz um ferido em Almeirim

Por: Daniel Cepa 08 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de mercadorias provocou um ferido ligeiro na tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril, no cruzamento do Largo Manuel Rodrigues Pisco, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima é um homem com cerca de 30 anos, condutor do motociclo, que, após ser assistido no local, foi transportado para o Hospital de Santarém.

Nas operações de socorro estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. O alerta foi dado pelas 16h07.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

Etiquetas Relacionadas:
acidenteBombeiroscolisãoGNRmotociclo

Notícias relacionadas

Sociedade

GNR suspende militar envolvido em disparos num estabelecimento em Almeirim

BY-Daniel Cepa 8 de Abril, 2026
Sociedade

Colisão com pesado de mercadorias provoca um ferido em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 8 de Abril, 2026
Sociedade

GNR sinaliza terrenos sem limpeza no concelho de Almeirim

BY-Daniel Cepa 4 de Abril, 2026
Região

GNR regista 130 casos de falta de inspeção numa semana

BY-Inês Ribeiro 30 de Março, 2026
Sociedade

Assalto a residência rende ouro e dinheiro em Almeirim

BY-Daniel Cepa 27 de Março, 2026
Região

GNR detém 46 pessoas com destaque para condução sob efeito de álcool e sem habilitação legal

BY-Inês Ribeiro 23 de Março, 2026