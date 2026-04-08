Colisão entre motociclo e carrinha faz um ferido em Almeirim

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Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de mercadorias provocou um ferido ligeiro na tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril, no cruzamento do Largo Manuel Rodrigues Pisco, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima é um homem com cerca de 30 anos, condutor do motociclo, que, após ser assistido no local, foi transportado para o Hospital de Santarém.

Nas operações de socorro estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. O alerta foi dado pelas 16h07.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.