Sistema “Volta” entra em vigor: o que muda na compra de bebidas e o que devem saber os consumidores

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O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), conhecido como “Volta”, entra em vigor a partir desta sexta-feira, dia 10 de abril, e vai passar a aplicar‑se à compra de bebidas em garrafas de plástico e latas de uso único até três litros, introduzindo um depósito reembolsável de 10 cêntimos por embalagem.

Com este sistema, o consumidor não paga mais pela bebida, desde que devolva a embalagem vazia num dos pontos de recolha disponíveis, sendo o valor do depósito reembolsado no momento da entrega.

Numa fase inicial, irão coexistir no mercado embalagens com e sem o símbolo “Volta”, o que significa que apenas as embalagens identificadas com esse símbolo estão abrangidas pelo sistema e podem ser devolvidas para obtenção do reembolso. Esta situação transitória poderá gerar alguma confusão no momento da compra, uma vez que o depósito só será cobrado nas embalagens aderentes ao sistema.

A identificação das embalagens abrangidas poderá ser feita através do símbolo “Volta” impresso na embalagem e da indicação do valor do depósito no talão de compra. As embalagens que não apresentem essa informação não podem ser devolvidas no âmbito do SDR.

Após o consumo, as embalagens devem ser entregues em pontos de recolha, como máquinas automáticas instaladas em supermercados ou locais de recolha manual. O reembolso poderá ser realizado em dinheiro, talão ou outro meio disponibilizado pelo operador. Caso a embalagem não seja devolvida, o consumidor perde o valor do depósito.

A entrada em funcionamento do sistema implica também mudanças nos hábitos dos consumidores, que passam a ter de guardar as embalagens vazias e planear a sua devolução, garantindo que não ficam danificadas de forma a serem aceites pelos equipamentos de recolha.

A DECO anunciou que irá acompanhar de perto a implementação do sistema “Volta”, nomeadamente no que diz respeito à clareza da informação prestada aos consumidores, ao funcionamento dos pontos de recolha e à devolução efetiva dos valores pagos.

A DECO Ribatejo e Oeste informou ainda que se mantém disponível para esclarecer dúvidas dos consumidores, através do contacto 243 329 950.