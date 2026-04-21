Alunos de Alpiarça foram “Entomólogos por um Dia”

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A turma 2.º B da Escola Básica do 1.º Ciclo de Alpiarça participou, no passado dia 13 de abril, na atividade “Entomólogos por um Dia”, que decorreu no espaço natural envolvente ao Complexo Desportivo de Alpiarça.

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito de um protocolo entre o Agrupamento de Escolas José Relvas, a Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) e a Câmara Municipal de Alpiarça, com o objetivo de promover a educação ambiental e o contacto direto com a natureza.

Durante a atividade, os alunos foram desafiados a assumir o papel de pequenos entomólogos, procurando identificar e quantificar os insetos existentes na área de exploração. Organizados em grupos, os participantes preencheram fichas de observação, registando os diferentes insetos observados e as respetivas quantidades.

Segundo a organização, esta ação é uma das primeiras de um conjunto de atividades previstas no âmbito do protocolo, estando programadas 12 atividades para o 1.º ciclo e sete atividades destinadas ao 2.º e 3.º ciclos.

A atividade decorreu num ambiente de grande entusiasmo, permitindo que crianças e adultos adquirissem novos conhecimentos sobre a biodiversidade e a natureza do concelho de Alpiarça, reforçando a importância da aprendizagem em contexto real e do contacto com o meio natural.