Bombeiros de Almeirim participam no “Quartel Electrão” e podem ganhar viatura de combate a incêndios

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estão entre as 17 associações do distrito de Santarém que participam na campanha nacional “Quartel Electrão”, uma iniciativa que promove a reciclagem de equipamentos elétricos usados e que atribui prémios às corporações mais empenhadas.

A edição deste ano, que arrancou em janeiro, foi prolongada até 31 de dezembro, para dar mais tempo às associações para reunirem resíduos e aumentarem as suas hipóteses de conquistar os prémios em disputa, entre eles, um veículo ligeiro de combate a incêndios.

Durante a campanha, a população pode entregar no quartel de Almeirim pilhas, lâmpadas, baterias e outros equipamentos elétricos ou eletrónicos em fim de vida, como televisores, frigoríficos, computadores ou telemóveis. Todo o material recolhido é encaminhado para reciclagem pelo Electrão, entidade responsável pela iniciativa.

De acordo com o Diretor-Geral de Elétricos e Pilhas do Electrão, Ricardo Furtado, esta campanha é “um esforço com impacto real e imediato: protegemos o ambiente e equipamos quem nos protege”. O responsável sublinha ainda que o envolvimento de empresas, juntas de freguesia e autarquias “tem sido fundamental para reforçar as recolhas”, que contribuem diretamente para o sucesso das corporações locais.

As associações participantes recebem contrapartidas financeiras em função das quantidades recolhidas, 75 euros por tonelada de equipamentos elétricos e 250 euros por tonelada de pilhas e baterias. Além disso, os quartéis com melhor desempenho a nível nacional podem conquistar prémios adicionais, como equipamentos de proteção individual, cartões de combustível ou o um veículo de combate a incêndios.

Desde o início desta edição, o “Quartel Electrão” já contabilizou mais de 2.300 toneladas de resíduos recolhidos em todo o país. O objetivo até ao final do ano é ultrapassar o volume do ano anterior, em que os prémios distribuídos ascenderam a 316 mil euros.

Os cidadãos e empresas que desejem apoiar a corporação podem entregar os seus equipamentos usados diretamente no quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.