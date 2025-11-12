Bombeiros de Almeirim participam no “Quartel Electrão” e podem ganhar viatura de combate a incêndios

Shopping cart

By - Inês Ribeiro 12 de Novembro, 20252 Mins Read

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estão entre as 17 associações do distrito de Santarém que participam na campanha nacional “Quartel Electrão”, uma iniciativa que promove a reciclagem de equipamentos elétricos usados e que atribui prémios às corporações mais empenhadas.

A edição deste ano, que arrancou em janeiro, foi prolongada até 31 de dezembro, para dar mais tempo às associações para reunirem resíduos e aumentarem as suas hipóteses de conquistar os prémios em disputa, entre eles, um veículo ligeiro de combate a incêndios.

Durante a campanha, a população pode entregar no quartel de Almeirim pilhas, lâmpadas, baterias e outros equipamentos elétricos ou eletrónicos em fim de vida, como televisores, frigoríficos, computadores ou telemóveis. Todo o material recolhido é encaminhado para reciclagem pelo Electrão, entidade responsável pela iniciativa.

De acordo com o Diretor-Geral de Elétricos e Pilhas do Electrão, Ricardo Furtado, esta campanha é “um esforço com impacto real e imediato: protegemos o ambiente e equipamos quem nos protege”. O responsável sublinha ainda que o envolvimento de empresas, juntas de freguesia e autarquias “tem sido fundamental para reforçar as recolhas”, que contribuem diretamente para o sucesso das corporações locais.

As associações participantes recebem contrapartidas financeiras em função das quantidades recolhidas, 75 euros por tonelada de equipamentos elétricos e 250 euros por tonelada de pilhas e baterias. Além disso, os quartéis com melhor desempenho a nível nacional podem conquistar prémios adicionais, como equipamentos de proteção individual, cartões de combustível ou o um veículo de combate a incêndios.

Desde o início desta edição, o “Quartel Electrão” já contabilizou mais de 2.300 toneladas de resíduos recolhidos em todo o país. O objetivo até ao final do ano é ultrapassar o volume do ano anterior, em que os prémios distribuídos ascenderam a 316 mil euros.

Os cidadãos e empresas que desejem apoiar a corporação podem entregar os seus equipamentos usados diretamente no quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

