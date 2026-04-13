Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Fazendense vence no Cartaxo e mantém liderança no campeonato
Desporto

Fazendense vence no Cartaxo e mantém liderança no campeonato

Por: Inês Ribeiro 13 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Fazendense somou mais uma vitória no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, ao vencer este domingo, dia12 de abril, o SL Cartaxo por 5-1, em jogo da 24.ª jornada disputado no Estádio Municipal do Cartaxo.

A equipa de Fazendas de Almeirim entrou determinada e construiu um triunfo sólido. O marcador foi inaugurado por Guilhas, seguindo-se o contributo de Neves na conversão de uma grande penalidade. Zé destacou-se ao assinar dois golos na partida, reforçando a vantagem da equipa. O resultado final ficou fechado com um auto-golo da formação do Cartaxo.

Com este resultado, o Fazendense mantém o registo positivo na competição e reforça a liderança da prova. Na classificação, a equipa continua isolada no primeiro lugar com 61 pontos, enquanto o Mação segue na segunda posição com 57 pontos.

Etiquetas Relacionadas:
campeonatofazendensefutebol

Notícias relacionadas

Desporto

Paço dos Negros vence Figueirense e garante apuramento para a fase a eliminar

BY-Inês Ribeiro 13 de Abril, 2026
Desporto

Fazendense vence em Tomar, isola‑se na liderança e sonha com o título distrital

BY-Daniel Cepa 9 de Abril, 2026
Desporto

Braçadeira de capitão e golo no 150.º jogo de Daniel Bragança pelo Sporting CP (c/vídeo)

BY-Daniel Cepa 3 de Abril, 2026
Desporto

Fazendense vence e está na final da Taça do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 3 de Abril, 2026
Desporto

Matilde Costa e Ana Tomaz convocadas para a Seleção

BY-Daniel Cepa 2 de Abril, 2026
Desporto

Fazendense segue firme na liderança do campeonato distrital

BY-Daniel Cepa 30 de Março, 2026