Fazendense vence no Cartaxo e mantém liderança no campeonato

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A Associação Desportiva Fazendense somou mais uma vitória no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, ao vencer este domingo, dia12 de abril, o SL Cartaxo por 5-1, em jogo da 24.ª jornada disputado no Estádio Municipal do Cartaxo.

A equipa de Fazendas de Almeirim entrou determinada e construiu um triunfo sólido. O marcador foi inaugurado por Guilhas, seguindo-se o contributo de Neves na conversão de uma grande penalidade. Zé destacou-se ao assinar dois golos na partida, reforçando a vantagem da equipa. O resultado final ficou fechado com um auto-golo da formação do Cartaxo.

Com este resultado, o Fazendense mantém o registo positivo na competição e reforça a liderança da prova. Na classificação, a equipa continua isolada no primeiro lugar com 61 pontos, enquanto o Mação segue na segunda posição com 57 pontos.