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Desporto

Paço dos Negros inicia em casa a caminhada no Campeonato Nacional Inatel

Por: Daniel Cepa 29 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Paço dos Negros inicia, no próximo domingo, 31 de maio, a sua participação nos 16 avos de final do Campeonato Nacional da Fundação Inatel, depois de se ter sagrado vice-campeão distrital de Santarém.

A equipa recebe o Esporte Clube Santa Cruz, campeão distrital de Lisboa, em jogo marcado para as 17h00, no complexo desportivo de Paço dos Negros.

De acordo com o sorteio da fase nacional, o emblema de Paço dos Negros integra a zona sul da competição, onde o vice-campeão de Santarém defronta o campeão da região de Lisboa/Setúbal, numa eliminatória a eliminar.

Após a final distrital perdida frente ao Pegões, o treinador Ivo Custódio destacou a necessidade de reagir rapidamente e apontou o foco já para a competição nacional.

“Esta semana é levantar a moral da malta. É jogar a próxima eliminatória em casa e levantar o ânimo da malta. Não é fácil, queríamos muito fazer a dobradinha. Tínhamos isso em mente. Não conseguimos. Agora é divertir, levantar a cabeça da malta e estarmos prontos para o nacional”, afirmou.

Depois do percurso quase imaculado no campeonato distrital, a formação pacense procura agora dar continuidade ao trabalho no nacional e quer o apoio dos adeptos neste primeiro desafio.

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