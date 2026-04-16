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Sociedade

Obras no cruzamento da Quinta de São Miguel arrancam para melhorar circulação rodoviária

Por: Inês Ribeiro 16 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

As obras de requalificação do cruzamento da Quinta de São Miguel com a Rua das Cancelas e a Rua Miguel Bombarda, um ponto de circulação regular na cidade, tiveram início esta quinta-feira, dia 16 de abril.

A intervenção surge da necessidade de melhorar as condições de circulação rodoviária e reforçar a segurança naquele entroncamento, onde a intensidade do trânsito tem vindo a exigir ajustes na circulação.

Com esta requalificação, pretende-se tornar a circulação mais fluida e reduzir situações de interferência entre veículos, com o objetivo de promover uma gestão mais eficiente do tráfego nesta interseção.

Durante o período de execução dos trabalhos, poderão registar-se constrangimentos temporários na circulação. A Câmara Municipal de Almeirim apela à compreensão dos condutores e restantes utilizadores da via e destaca que a intervenção é essencial para a melhoria das condições de mobilidade naquela zona.

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