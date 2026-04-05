Obras na Rua O vão condicionar trânsito em Santarém

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A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar uma intervenção de reparação do pavimento na Circular Urbana D. Luís, também conhecida como Rua O, em Santarém, no troço compreendido entre o Nó da Zona Industrial e o Nó do CNEMA (EN3).

De acordo com a empresa, os trabalhos vão decorrer entre os dias 6 e 21 de abril, sendo necessário implementar condicionamentos à circulação rodoviária durante este período.

Por motivos de segurança, tanto para os utilizadores da via como para os trabalhadores envolvidos na obra, será efetuada a supressão de vias de trânsito na zona de intervenção, o que poderá provocar constrangimentos na circulação.

A Infraestruturas de Portugal sublinha que esta intervenção é essencial para o reforço das condições de segurança e conforto dos utilizadores da via, apelando à compreensão dos automobilistas para os eventuais transtornos causados.