Biblioteca Braamcamp Freire celebra 100 anos e Município avança com requalificação em duas fases

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A Biblioteca Braamcamp Freire assinalou na segunda-feira, dia 20 de abril, o seu centenário, marcando um século de atividade ao serviço da cultura, da leitura e da preservação da memória coletiva no concelho de Santarém.

Inaugurada em 1926, a biblioteca tem desempenhado um papel central na vida cultural e educativa da cidade, afirmando-se como um espaço de acesso ao conhecimento, de apoio à investigação e de encontro entre diferentes gerações. Ao longo de um século, consolidou-se como um dos principais polos culturais do município.

Para assinalar a data, o Município de Santarém anunciou o avanço de um plano de requalificação do equipamento, estruturado em duas fases complementares, com o objetivo de adaptar a biblioteca às exigências contemporâneas.

A primeira fase incidirá na intervenção física do edifício, através de uma candidatura ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. Esta etapa, já em desenvolvimento, pretende melhorar as condições de segurança, conservação e funcionamento, assegurando simultaneamente a proteção do valor histórico e patrimonial do imóvel.

Numa segunda fase, o projeto prevê a modernização e digitalização dos serviços, com o envolvimento de equipas técnicas multidisciplinares. A intervenção procurará reforçar o acesso ao conhecimento em formatos digitais, atualizar os serviços prestados e valorizar os fundos documentais existentes, com especial enfoque na aproximação aos públicos mais jovens.

Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, destacou a importância simbólica da efeméride, sublinhando que o centenário representa não só o reconhecimento do papel histórico da biblioteca, mas também um compromisso com o seu futuro.

O autarca referiu ainda que o momento coincide com uma intervenção considerada estruturante, que combina a requalificação física do edifício com a modernização dos serviços, com vista a garantir que a biblioteca continue a responder às necessidades da população nas próximas décadas.