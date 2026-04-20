GNR regista 241 infrações por excesso de velocidade numa semana

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O excesso de velocidade foi a infração mais registada nas operações de fiscalização realizadas pelo Comando Territorial da GNR de Santarém entre 13 e 19 de abril, com 241 casos detetados, num total de 746 infrações rodoviárias.

No mesmo período, foram ainda identificadas 126 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 46 por falta de seguro de responsabilidade civil, 42 por falta de iluminação e sinalização, 34 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 26 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 17 pela não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças e 14 relacionadas com tacógrafos.

Durante a semana, a GNR deteve 49 pessoas, das quais 19 por condução sob o efeito do álcool, 11 por condução sem habilitação legal, seis por desobediência, três por tráfico de estupefacientes, duas por violação de imposições, proibições ou interdições, uma por resistência e coação sobre funcionário e uma por violência doméstica contra cônjuge ou situação equiparada.

A sinistralidade rodoviária registou 74 acidentes, dos quais resultaram um morto, dois feridos graves e 20 feridos leves.

No âmbito da fiscalização geral foram ainda levantados 45 autos de contraordenação, incluindo 32 no domínio do trânsito e segurança rodoviária, oito de âmbito genérico e cinco relacionados com consumo de estupefacientes.