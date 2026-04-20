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Alpiarça

Homem detido em Alpiarça por tráfico de estupefacientes

Por: Daniel Cepa 20 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 47 anos foi detido pela GNR de Alpiarça, no dia 19 de abril, no concelho de Alpiarça, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade, durante a qual os militares detetaram uma viatura apreendida a circular na via pública, tendo procedido à sua abordagem.

No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor, bem como uma busca sumária ao veículo, da qual resultou a apreensão de: 17 doses de cannabis folha, uma arma branca e um machado.

O suspeito foi detido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

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