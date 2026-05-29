Casa dos Patudos entre os finalistas das Novas 7 Maravilhas de Portugal

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A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça integra a lista dos 147 patrimónios finalistas do concurso “Novas 7 Maravilhas de Portugal”, na categoria Turismo. A distinção resulta de um universo de mais de 600 candidaturas apresentadas a nível nacional.

A iniciativa, que visa valorizar e promover o património português, encontra-se agora na fase de votação popular, que irá determinar os projetos que avançam para a próxima etapa, prevista para 13 de junho.

Perante esta nomeação, o Município de Alpiarça está a apelar à participação da população na votação da Casa dos Patudos, sublinhando a importância deste apoio para a valorização do património cultural local e para o reforço da visibilidade do território.

A votação pode ser realizada por telefone, através do número 761 207 082.