Almeirim assinala 25 de Abril com programa diversificado em todo o concelho

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O concelho de Almeirim prepara-se para assinalar o 25 de Abril com um conjunto alargado de iniciativas culturais, musicais e recreativas, distribuídas pelas diferentes freguesias, numa celebração que pretende envolver toda a população e evocar os valores da liberdade.

As comemorações arrancam logo na manhã de dia 25, com a tradicional atuação da Banda Marcial de Almeirim. O percurso tem início às 08h00, no quartel da GNR, passando depois pelos Bombeiros Voluntários, pela Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Almeirim e, depois, pela Tapada.

Ao longo da manhã, a banda percorre ainda várias localidades do concelho, incluindo Azeitada, Benfica do Ribatejo, Cortiçóis, Foros de Benfica, Raposa, Marianos, Paço dos Negros e o Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, levando a música e o espírito comemorativo a toda a população.

Em Benfica do Ribatejo, as comemorações prolongam-se por dois dias. O programa tem início a 24 de abril, com a realização de um baile, marcado para as 22h00, na Associação Cultural e Desportiva local, com animação a cargo de Jorge Paulo & Susana e do DJ Libério.

No dia seguinte, as celebrações retomam pela manhã com a passagem da Banda Marcial, acompanhada por grupos de motards. Segue-se um desfile até à Junta de Freguesia, com a participação de grupos culturais e folclóricos, que inclui o hastear da bandeira e atuações tradicionais. Ao longo do dia, as atividades continuam em vários pontos da freguesia e terminam com a Gala da Liberdade do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA), marcada para as 21h45.

Também em Fazendas de Almeirim, o dia 25 será marcado por um programa intenso no Largo do Centro Cultural. As atividades começam cedo, às 07h00, com um torneio de pesca na Barragem dos Gagos. A partir das 10h00, abre o Mercadinho, acompanhado por animação musical e concentração de motards. Durante o dia, sobem ao palco diversos artistas e grupos, incluindo José Carlos Silva, o Rancho Folclórico de Paço dos Negros, a Banda Marcial de Almeirim e vários grupos folclóricos locais.

A programação inclui ainda atuações musicais, momentos de dança e a Gala da Liberdade do FIFCA, ao final da tarde. Paralelamente, haverá oferta gastronómica, com sopas e bifanas, com o objetivo de reforçar o ambiente de convívio.

Em Paço dos Negros, o Largo do Complexo Desportivo da ACDR recebe igualmente várias iniciativas. O dia começa com atividades desportivas, como um treino convívio de trail running, seguindo-se a passagem da Banda Marcial e paragem de motards. O programa inclui ainda demonstrações de karaté, strong nation e muay thai/kickboxing, além de momentos dedicados ao folclore e à Gala da Liberdade do FIFCA.

Já em Marianos, as comemorações concentram-se no Largo do Retiro da Ponte, com a atuação da Banda Marcial durante a manhã, seguida por apresentações de ranchos folclóricos, a Gala da Liberdade do FIFCA e uma matiné com DJ, para encerrar o dia em ambiente festivo.

Também na freguesia da Raposa, o dia 25 será assinalado com um conjunto de iniciativas culturais e recreativas dirigidas à população. O programa inclui a tradicional passagem da Banda Marcial, momentos simbólicos como o hastear das bandeiras e atividades de convívio ao longo do dia.

A programação contempla ainda iniciativas de cariz lúdico e desportivo, bem como atuações ligadas ao folclore e jogos tradicionais, de forma a promover o encontro entre gerações que caracteriza as comemorações do Dia da Liberdade.