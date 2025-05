Almeirim volta a distinguir desporto e educação na Assembleia Municipal de abril

Na Assembleia Municipal de Almeirim, comemorativa do 25 de abril foram entregues medalhas de Mérito Desportivo, grau Ouro, e medalha de Valor e Mérito, grau ouro, que se destinaram a galardoar pessoas singulares ou coletivas que se notabilizaram, mercê da sua atuação, assim como o nome do concelho.

As medalhas de Mérito Desportivo de grau Ouro foram entregues a João Nunes, Edite Pereira, Daniel Galão e a dois pares da dança nos 20 kms.

João, aos 12 anos, começou a carreira como ciclista num clube regional, na cidade natal, que se concentrava principalmente no ciclismo de montanha. Ao longo de três anos, teve a oportunidade de se familiarizar cada vez mais com o ambiente competitivo e, acima de tudo, construir o seu caráter como atleta, priorizando o respeito e o bom espírito com todos os seus colegas. Apesar de ter tido um bom desempenho e alcançado ótimos resultados, várias pessoas que o acompanharam transmitiram que teria um enorme potencial para o ciclismo de estrada e, finalmente, em 2021, decidiu tentar a sua sorte juntando-se à equipa de Alenquer, uma das equipas de ciclismo de estrada mais reveladoras de Portugal.

A sorte terá sido profícua, pois destacou-se ao sagrar-se Campeão Nacional de Fundo de Cadetes ao Sprint, em 2021.

No seu gosto pela modalidade, ainda há a referir como principais conquistas: 2022 – 1.º lugar na 1.ª etapa U17 Portuguese Cup; 2022 – 1.º lugar II JG Circuito U17 Algarve Cup; 2022 – 1.º lugar XXXIX Seixalíada; 2023 – 1.º lugar no Troféu Município do Bombarral.

Edite Gabriela de Jesus Pereira, residente em Almeirim, já completou meio século, tendo nascido a 30 de janeiro de 1974. Iniciou a prática de andebol no ano de 1986, no escalão de iniciada, pelo União Clube de Almeirim, e mais tarde integrou o Clube da Associação 20 Kms de Almeirim. No escalão juvenil, foi convocada para a seleção distrital e, no escalão sénior, jogou na primeira divisão nacional, tendo sido convocada para um estágio de captação da seleção nacional. Durante este percurso no andebol, obteve, em equipa, vários títulos regionais.

Em 2022, iniciou a prática da modalidade de kickboxing, pela equipa dos Stone Boys, tendo participado, nesse mesmo ano, no Campeonato Regional de Kickboxing, na categoria de veterana -55 kg, obtendo o 3.º lugar. No apuramento para o Campeonato Nacional de Kickboxing, na mesma categoria, obteve o segundo lugar.

No ano de 2023, no Campeonato Regional, obteve o 2.º lugar na categoria de veterana -55 kg e o primeiro lugar no Campeonato Nacional de Kickboxing, tendo assim obtido o título de campeã nacional na mesma categoria.

No ano de 2024, a competir na categoria veterana -65 kg, obteve o título de campeã regional e o título de campeã nacional de kickboxing, na mesma categoria.

Daniel Ramalha Veríssimo Galão, nascido em 25 de dezembro de 2006, tem 18 anos de idade e reside em Almeirim, na freguesia da Raposa. O Daniel, desde 2014, manteve o foco no andebol, associado ao seu percurso académico, encontrando-se atualmente a frequentar o 1.º ano na Escola Superior de Gestão de Santarém.

Entre 2014-2016, teve formação base nos escalões bambi e minis na Associação 20 Kms e, de 2016-2018, formação base nos escalões minis e infantis no clube 3.ª Associação de Andebol de Almeirim.

Em 2018, integrou o Núcleo de Andebol de Samora Correia, com formação base nos escalões sub-14, sub-16 e sub-18, obtendo diversos resultados, onde se destaca, na época de 2023-24, o título de Campeão Nacional sub-18 na 1.ª divisão.

Ainda no desporto, Ricardo Matias e Isabel Leandro inscreveram-se na secção de dança da Associação 20 Kms de Almeirim com o objetivo de aprenderem a dançar. Ao se inscreverem na modalidade de dança social, ganharam o gosto pela modalidade e aceitaram o desafio do professor Pedro para entrarem em competição. Após esta decisão, iniciaram o seu histórico desportivo desde março de 2024.

Entre provas e jornadas, obtiveram classificações em vários pontos do país e destacam-se, na época 23/24, como Campeões do Circuito Nacional na categoria sénior 3 iniciados Standard e Campeões Regionais na mesma categoria.

Na época 2024/2025, já registaram o título de Campeões Nacionais na categoria sénior 3 iniciados Standard e Campeões Nacionais 10 Danças na categoria sénior 3.

Um outro par que foi homenageado: Hugo Magalhães e Sónia Anastácio. O Hugo é almeirinense e a Sónia é dos arredores próximos, de Glória do Ribatejo, mas a vida implicou a sua mudança para Almeirim, onde residem.

Numa cumplicidade de casal, iniciaram um percurso desportivo federados na canoagem, mas, em 2023, surgiu a vontade de aperfeiçoar a técnica na dança e inscreveram-se na modalidade de danças sociais, tendo evoluído rapidamente para a competição. Após a decisão de se federarem na Federação Portuguesa de Dança Desportiva e na Associação de Dança do Distrito de Santarém, começaram a competir oficialmente.

Em toda esta trajetória de dança desportiva, têm como pilares a formação e representação da Associação 20 Kms de Almeirim, na secção de Dança. Será fácil deduzir que terão tido a influência do mesmo professor e que o seu percurso está trilhado nesta paixão.

As suas participações e classificações em competições de dança em 2024 apuraram os seguintes títulos desportivos:

Campeões Nacionais seniores 2 iniciados Standard; Campeões do Circuito Nacional seniores 2 iniciados Standard; Campeões do Circuito Nacional seniores 2 iniciados Latinas; Campeões Regionais seniores 2 iniciados Standard; Campeões Regionais seniores 2 iniciados Latinas.

Nesta cerimónia, foi ainda entregue uma Medalha Municipal de Valor e Mérito, grau ouro, a Conceição Pereira, diretora do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim.

Nascida a 3 de maio de 1971, residente em Alpiarça, estudou na Universidade do Minho, obtendo a licenciatura em Português e Inglês, com término em 1994. Em 1993/1994, fez o estágio integrado na Escola Secundária de Ponte de Lima.

Como docente, exerceu funções no 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário. Entre 2001-2004, foi assessora do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim. No ano letivo de 2004-2005, assumiu a vice-presidência da Comissão Provisória do Agrupamento. Entre 2005-2007, foi vice-presidente do Conselho Executivo e, de 2007 a 2009, assumiu as funções de presidente do Conselho Executivo.

Em 2009, assumiu o cargo de diretora do Agrupamento, atualmente designado Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia, permanecendo no mesmo até à presente data. Por impossibilidade legal, irá findar o seu percurso como diretora.

Por todo o seu empenho, trabalho e dedicação em prol da educação das crianças e jovens que frequentam as escolas da freguesia de Fazendas de Almeirim, o seu desempenho e ética foram reconhecidos pela autarquia.